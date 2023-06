Cambia volto il Villasimius: Molti giocatori che hanno vinto l’ultimo campionato di Promozione, riportando la squadra in Eccellenza dopo 13 anni, hanno già trovato sistemazione in altre squadre mentre la società è sul mercato con l'obiettivo di far arrivare giocatori che conoscono bene l'Eccellenza.

Dopo l'accordo raggiunto col nuovo allenatore Nicola Manunza, sono stati contattati i centrocampisti Luca Melis, ex Monastir, e l'inglese (da anni in Sardegna a residente a Villasimius) Mattew Savage. Ha giocato nel Muravera, nel Castiadas e nel Monastir. In arrivo anche il portiere Kirby, ex Carbonia.

Tutti potranno firmare dal primo luglio.

