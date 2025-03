Domenica la Serie D si concede un turno di riposo. Il campionato riprenderà il 23 marzo per giocare poi le ultime sette gare. Un finale che si annuncia all'insegna della grande incertezza, in vetta, come in coda: La Gelbison, squadra campana, corre in vetta con 52 puniti (15 gare finora vinte, sette quelle pareggiate, cinque quelle perse).

Due in più del tandem laziale Cassino Guidonia che di punti ne hanno finora conquistato cinquanta. Il Cassino ha perso il comando domenica scorsa cadendo sul campo del Cynthia. Il Guidonia non è andato oltre il pari contro la Sarnese, con la Gelbison che ne ha approfittato per staccare tutti.

La Sarnese insegue a 46 punti , la Paganese a 45, la Puteolana a 43. Insomma si annunciano sette turni di fuoco visto che in palio c'è la Serie D e i posti per i playoff.

In coda, il Terracina ha un piede in Eccellenza. Al penultimo posto c'è la Cos che deve conquistare tanti punti per agguantare i play out.

Un momento difficile per la squadra di Antonio Carta che comunque non si arrende di certo. I playout li ha agganciati l'Ilvamaddalena che vanta quattro punti in più della Cos, uno in meno di Uri e Lodigiani, tre in meno di Anzio e Monterotondo. Una coda di classifica corta, con i giochi insomma tutt'altro che fatti.

