Due partite per cercare il ritorno in Serie D, dopo tre anni di assenza. Il Budoni, che ha chiuso la stagione regolare di Eccellenza al secondo posto dietro il Latte Dolce, nel primo turno dei playoff nazionali ha superato i laziali della Boreale, vincendo 1-2 l'andata e 4-0 il ritorno. Ora, sempre in doppia sfida, la squadra di Raffaele Cerbone è attesa dagli umbri dell'Ellera per giocarsi la promozione: la partita d'andata per Giuseppe Meloni e compagni sarà in trasferta, dopodomani alle 16 allo Stadio Fioroni, con ritorno a Budoni domenica 18. In casa gallurese c'è grande fiducia per superare l'ultimo ostacolo: «Abbiamo recuperato qualche giocatore rispetto alla stagione regolare, siamo quasi al completo», fa sapere il presidente Filippo Fois. «Il clima è tranquillo dentro lo spogliatoio. Dopo la partita d’andata, dove abbiamo sofferto un po’ nei primi minuti, abbiamo chiuso in crescita e fatto bene al ritorno. C’è grande voglia da parte della società, del paese e della squadra di tornare in Serie D».

Il percorso. Il Budoni ha sfruttato la lunga inattività (l'Eccellenza si è chiusa il 16 aprile, poi ha giocato solo la Supercoppa Regionale contro l'Usinese in attesa del primo turno playoff, disputato le ultime due domeniche) per recuperare gli infortunati. Per domenica restano in dubbio Idris Assoumani, che sta recuperando da uno stiramento ma è tornato in gruppo, e il fuoriquota Enrico Zullo. L'Ellera Calcio ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, a -1 dal Sansepolcro, e per effetto della mancata promozione diretta ha esonerato l'allenatore Fabrizio Ciucarelli, sostituito dal responsabile del settore giovanile Francesco Martinelli che ha guidato la squadra nel primo turno con lo Zenith Prato, vincendo 0-1 l'andata e ottenendo la qualificazione con l'1-1 in casa ai tempi supplementari domenica scorsa. Arbitra Adrian Lupinski della sezione di Albano Laziale.

