Continuano i successi dell'A.S.D Circolo Culturale Aiace Telamonio, polisportiva nata ad Assemini nel 1997 che quest'anno, ad una giornata dal termine, ha già conquistato il quarto posto nel campionato regionale femminile FIGC di calcio a 5 . Davanti, solo il Cus Cagliari (neopromosso), Tiro Libero e Ittiri Sprint, tre vere giganti del torneo.

«Una vera impresa se si pensa che l'Aiace ha iniziato la stagione con sole sette ragazze in rosa» afferma entusiasta Vincenzo Girau, fondatore e presidente dell'A.S.D. Per motivi d'età, molte giocatrici del settore giovanile non hanno potuto partecipare avendo, le più grandi, solo 13 anni. La squadra è anche la più giovane del campionato, ha perso solo una volta in casa (vs Cus Cagliari nell'ultima gara svolta) ed è l'unica formazione ad aver segnato cinque gol contro le migliori tre avversarie. Fondamentale il contributo di figure come Marta Pilia, capitano che iniziò l'avventura con la polisportiva ben dodici anni fa, Eleonora Boussaid e Nicole Contene, le bomber in lotta per il titolo di capocannoniere del girone.

Un successo quindi costruito nel tempo, da quando, nel 2012, il Parroco Don Emanuele Mameli della parrocchia "Madonna della Strada” di Mulinu Becciu a Cagliari propose di fondare una squadra femminile a Girau. L'arrivo di tre ragazze frequentanti la parrocchia e appassionate al gioco convinse il presidente ad iscrivere il club, prima al campionato giovanissimi ed esordienti come squadra mista, poi, con l'arrivo di altre giovani calciatrici, a diversi campionati di calcio a 5 femminili regionali. La stagione 2019-2020 (sfortunatamente interrotta dal covid) ha dimostrato i risultati dell'ambizioso progetto, quando furono iscritte persino quattro categorie: Eccellenza regionale a 11, calcio a 5 femminile, under 17 e under 15.

Dopo la pandemia, Girau ha deciso di puntare sul calcio a 5, in attesa di raggiungere i numeri per la partecipazione ad altre competizioni. In questa categoria, la società ha raggiunto una finale nazionale Movimento Sportivo Popolare (MSP) a Rimini, nel 2021, e una finale nazionale FIGC under 19 a Salsomaggiore nel 2022, conquistando anche una Coppa Italia Regionale MSP Italia. L'anno scorso, l'Aiace ha conquistato tre secondi posti nel campionato C5 MSP, campionato, coppa Italia e Supercoppa. A dimostrazione di quanto impegno, morale e fisico, fiducia e perseveranza ricompensano sempre.

Lorenzo Musu



