A Palmas Arborea sarà una settimana da non perdere per gli amanti del calcio a 5, sotto il segno del divertimento della condivisione, in ricordo di Elio Minnei, figura mai dimenticata dai suoi amici e da tutto il paese. Dal 23 al 28 giugno, dunque, si scenderà in campo per l’ottava edizione del Memorial “Zio Elio”.

In campo atleti e mini atleti, sotto l’organizzazione dell’associazione “Amici di Zio Elio”, negli spazi della zona sportiva dedicata allo stesso Minnei. La formula sarà la solita, collaudata: 10 squadre divise in 2 gironi per la categoria “Senior” e una giornata dedicata ai bambini, categorie Esordienti e Pulcini, in arrivo da tutta la provincia. Le fasi a gironi da lunedì 23 a giovedì 26, dalle 21.30; il torneo dei bambini venerdì 27 dalle 18.30; sabato le finali dalle 21.

«L’augurio – commentano gli organizzatori – è di passare una settimana all’insegna del bel gioco, ma soprattutto stare insieme, divertirsi in ricordo di un amico e uno sportivo mai dimenticato. Inoltre, il ricavato del torneo sarà anche quest’anno destinato a realizzare qualche progetto per il paese in ricordo di Elio».

© Riproduzione riservata