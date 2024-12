Sarà il palazzetto dello sport “Sa Rodia” di Oristano la sede delle Final Four regionali della Coppa Italia di calcio a 5, che riguarda le squadre di Serie C1 e C2 più la finale della competizione femminile. La presentazione si è tenuta oggi nella Sala Giunta del Palazzo Campus Colonna in piazza Eleonora a Oristano, dove sono stati resi noti gli accoppiamenti e il programma delle gare.

Si parte sabato 4 gennaio alle 14 con la prima semifinale di Coppa Italia Serie C1, Villaspeciosa-Fanni Futsal Sassari. A seguire le due semifinali di C2, Atletico Sestu-Gonnesa alle 16.30 e Oristanese-Union Club alle 18.30. Chiude la seconda semifinale sempre di C1, C'è Chi Ciak Serramanna-Città di Cagliari. Domenica le finali: alle 12 quella di C2, alle 15 di C1 e alle 17.30 la femminile, l'unica dove si conoscono già le due squadre ossia Ittiri Sprint e Città di Cagliari, che hanno raggiunto l'accesso vincendo le semifinali in programma il 21 e 22 dicembre.

Chi vince la coppa in C1 e C femminile parteciperà alla fase nazionale. All’incontro odierno sono intervenuti il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, il presidente del Comitato Regionale Sardegna e vicepresidente Lnd Gianni Cadoni, l’assessore comunale allo Sport Antonio Franceschi, il vicepresidente del CR Sardegna Francesco Mereu, il responsabile regionale del calcio a 5 Luca Fadda e il delegato provinciale di Oristano Manolo Costella. Presenti in sala altre rappresentanze istituzionali e federali del CR Sardegna, insieme ai rappresentanti dei club delle Final Four.

Nel corso della conferenza sono stati presentati anche i tecnici delle Rappresentative Regionali di calcio a 5 Under-15, Under-17, Under-19 maschile e della Rappresentativa Femminile. Da subito inizieranno la preparazione in vista del Torneo delle Regioni, in programma in Emilia Romagna dal 24 aprile all'1 maggio 2025. Per l'U15 Matteo D'Agostini con Gianluca Marras vice, per l'U17 Gianni Melis con Ivan Paderi vice, per l'U19 l'unica novità ossia Gianmarco Serra e per la Femminile Marco Tuveri, questi ultimi due con Marcello Puddu vice.

