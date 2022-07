Il Cagliari Primavera inaugura la sua stagione con un successo. Nella prima amichevole precampionato i rossoblù di Michele Filippi battono 1-0 la prima squadra dell'Olbia.

Ad Asseminello, dove è stata inaugurata la tribuna a Carlo Enrico Giulini (il padre del presidente Tommaso), test di valore per la nuova formazione del Cagliari, che riparte dopo le semifinali playoff. Un gruppo che ha visto protagonisti anche alcuni giocatori che, in queste settimane, si stanno allenando come aggregati con la prima squadra di Fabio Liverani.

La partita. Olbia pericolosa con un destro a giro di La Rosa a un passo dall'incrocio (11'). Alla mezz'ora il Cagliari va vicino al gol con una punizione dal limite di Carboni, sul cui sinistro è bravo Gelmi a mandare in corner. Poco dopo bel movimento di Ragatzu che mette in mezzo per Biancu il cui colpo di testa è a lato, due minuti più tardi Fabbri in diagonale manda sul fondo. Al 40' si rivede il Cagliari con un'ottima giocata sulla destra di Lisandru Tramoni, che da posizione defilata calcia in diagonale e chiama all'intervento decisivo Gelmi.

La ripresa vede l'Olbia iniziare meglio, con un gol annullato a Fabbri e soprattutto una doppia occasione al 4': punizione dal limite di Ragatzu parata da Lolic, subentra Incerti sul cui sinistro il portiere rossoblù tocca quanto basta per mandare il pallone sulla traversa.

Subito dopo rigore per il Cagliari, fallo di Travaglini su Pulina e dal dischetto trasforma Contini (6') nonostante van der Want intuisca. Dopo l'1-0 l'Olbia ci prova due volte con Boganini (subentrato) e una con un bel destro a giro di Ragatzu, nel finale l'ultima occasione per il pareggio è un tiro fuori di Renault. Buon test per entrambe.

