Pavoletti l’ha spuntata su Lapadula. Il nuovo capitano del Cagliari ha vinto il ballottaggio più atteso, nel cuore dell’attacco, e sarà lui pertanto a guidare l’assalto al Como nella prima giornata del campionato di Serie B, a partire dalle 20.45.

Completano il tridente offensivo i due esterni Luvumbo e Desogus. In panchina, a sorpresa, Pereiro. In difesa la coppia inedita Goldaniga-Obert. Gli undici scelti per l’occasione da Fabio Liverani (che seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato) sono pertanto Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa, Deiola, Makoumbou, Viola, Luvumbo, Pavoletti e Desogus, schierati attraverso il 4-3-3.

Sarà, presumibilmente, il 4-4-2, invece, il modulo di riferimento per la squadra di Giacomo Gattuso. Subito in campo i due ex rossoblù Cerri e Baselli. Lo stadio Sinigaglia è in fibrillazione. Tutti venduti - manco a dirlo - i 5mila biglietti disponibili. Arbitra il quarantenne Manganiello di Pinerolo.

