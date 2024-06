Tanta sfortuna finora nell'esperienza della squadra femminile del Cagliari Beach Soccer all'Euro Winners Cup, manifestazione internazionale in corso per tutta la settimana a Nazaré in Portogallo. Le ragazze guidate da Alejandra Argento, dopo la sconfitta per 4-2 ai rigori ieri sera contro i Red Devils Chojnice (1-1 al termine dei tre tempi), perdono la seconda partita stavolta all'extra time. Le spagnole del Fun and Learning si impongono per 4-3, dopo essere state sotto di due gol a due minuti dalla fine del terzo e ultimo tempo regolamentare.

Rimonta subita. Avvio positivo per il Cagliari, che al 2' segna la prima rete con una gran conclusione di Noele. Nel secondo tempo il pareggio al 3' di Arseneault, ma è la terza frazione che vede la partita infiammarsi. Ancora Noele, su punizione, porta avanti le rossoblù all'8' e al 10' il rigore procurato e trasformato da Taii sembra chiudere la contesa. Ma subito dopo Lorena accorcia le distanze e, con qualche contestazione sul minutaggio perché sembrava che il cronometro si fosse già azzerato, nell'ultima azione a seguito di un angolo pareggia il portiere Amaral prolungando così la sfida. In avvio di extra time Lorena calcia in porta e un rimbalzo beffa Ruotolo per il vantaggio del Fun and Learning, che regge i tre minuti e si porta la vittoria a casa. Domani ultimo impegno nel girone, alle 11.15 contro le portoghesi dell'AD Pastéis.

