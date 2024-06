Non riesce il Cagliari Beach Soccer ad aggiudicarsi la prima finale di Supercoppa Under-20. Sono i padroni di casa della Farmaè Viareggio a vincere per 6-4 la gara secca, bissando i successi del campionato e della finale di Coppa Italia di categoria (quest’ultima proprio contro i rossoblù) del 2023.

La partita. Inizio complicatissimo per il Cagliari, che va sotto senza nemmeno toccare palla. Sul calcio d’inizio giocata in avanti e splendida rovesciata di Santini. Al 2’ è sempre lui, su punizione centrale, a firmare il raddoppio, poi al 4’ il tris di Santucci dopo un primo tiro parato da Rius. Proprio quest’ultimo, portiere con un calcio potentissimo, accorcia le distanze da lontano al 1’ del secondo tempo. Segna ancora la Farmaè Viareggio con un gran sinistro di Lombardi all’11’, il Cagliari reagisce subito perché sulla centrata Suárez fa 4-2 ma al 15’ (nel recupero) Remedi su punizione realizza il quinto gol viareggino. Nel tempo finale i rossoblù ci provano, accorciando con capitan Roberto Boi su punizione al 2’, ma il portiere Moretti è insuperabile e una botta potente di Remedi (5’) dà tranquillità ai padroni di casa. Di sinistro Suárez completa la finale al 10’ per il definitivo 6-4, prendendo anche un successivo incrocio dei pali su punizione. «I ragazzi hanno dato tutto, al primo tempo non eravamo in partita ma poi ci siamo ripresi», le parole di Lorenzo Etzi, giocatore della prima squadra che oggi ha fatto da allenatore. «Abbiamo combattuto contro i campioni, facendo debuttare tanti ragazzi che si stanno avvicinando adesso alla disciplina. Sono tre anni di fila che facciamo una finale: vuol dire che stiamo facendo bene».

Il programma. La stagione del Cagliari Beach Soccer si sposta ora in Portogallo, a Nazaré, per l’esordio della squadra femminile guidata da Alejandra Argento: sarà impegnata nella prestigiosa Euro Winners Cup per tutta la prossima settimana. La formazione maschile debutterà invece il 20 giugno con la Coppa Italia, mentre l’Under-20 tornerà in campo fra un mese.

