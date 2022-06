Cagliari Beach Soccer sconfitto 5-3 da Chiavari nella terza e ultima partita a Pescara per la Poule Promozione di Serie A. Come nel match di ieri contro l'Ecosistem Lamezia (3-7) i rossoblù partono bene ma cedono alla distanza, non riuscendo a dare continuità all'avvio positivo e al vantaggio conquistato.



Grande partenza. Ben quattro gol nei primi due minuti e mezzo di partita. A cominciare alla perfezione è il Cagliari: sul calcio d'inizio Frutos palleggia e con un gran tiro da lontano segna, quando sono passati appena quattro secondi di gioco. La risposta di Chiavari non si fa attendere, con Gandolfo che fra il 2' e il 3' ribalta la situazione prima con un tap-in e poi con un gran destro all'incrocio. L'uno-due dei liguri dà la scossa ai rossoblù, con Frutos che sempre al 3' pareggia immediatamente dopo un tiro respinto. A fine primo tempo il Cagliari conduce 3-2, perché al 9' Rolón con uno splendido destro da metà campo trova la traiettoria giusta per battere il portiere avversario.



Nuovo stop. Così come già successo ieri pomeriggio, le altre due frazioni vedono il Cagliari calare nettamente. Dopo due traverse Chiavari riesce a pareggiare con Pane, al 6' del secondo tempo di testa su calcio d'angolo. Poi è Gandolfo a dare la vittoria ai liguri, con altri due gol (fa poker) nello spazio di pochi secondi al 10' prima in diagonale e poi sfruttando un errore difensivo. Nel terzo tempo il Cagliari non riesce a trovare l'episodio giusto per rimettere la partita in bilico, nonostante la strigliata del tecnico Wilson Santos Araujo, e non ci sono particolari occasioni né altri gol.



Il programma. Si chiude con una vittoria (all'esordio 3-6 su Milano) e due sconfitte la tappa di Pescara per il Cagliari Beach Soccer, che deve quindi inseguire in classifica. I rossoblù dovranno aspettare un mese per tornare in campo: i prossimi impegni per la Poule Promozione saranno dall'8 al 10 luglio a Cirò Marina. Hanno giocato in questa tre giorni Marco Manis, Andrea Mainas, Luca Ruggiu, Lorenzo Etzi, Andrea Aramu, Mirko Melis, Alessandro Sabatino, Adrián Frutos, Néstor Medina e Amado Rolón.

