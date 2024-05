Nessuna sorpresa. Il primo atto della finalissima di Serie C Unica sorride all'Innovyou Sennori, che supera per 90-71 la Torres tra le mura amiche di Sorso.

Dopo un avvio lanciato da parte dei sassaresi di Carlini (+8 alla prima sirena), l'Innovyou ha preso in mano le redini del match già nel secondo periodo con un break di 27-16 che l'ha portata al comando a metà match. Meno storia nel secondo tempo, con gli uomini di Piras che hanno messo le cose in chiaro al rientro in campo (parziale di 8-0) per poi prendere il largo trascinati da un incontenibile Hubakek, dominante con 36 punti.

Domenica prossima, ancora a Sorso, si tornerà in campo per Gara 2. La serie è articolata al meglio delle 5 partite: in palio c'è lo spareggio nazionale contro la vincente del Friuli che mette in palio la promozione in Serie B Interregionale.

Innovyou Sennori-Sef Torres 90-71

Innovyou Sennori: Melis, Cordedda 21, Cherchi 3, S. Piras, M. Piras ne, Merella 14, Marreu, Tola 16, Pisano ne, Bertolini, Hubalek 36, Medda. Allenatore G. Piras

Torres: Dore 19, Raffo 3, Biolchini 19, Basoli, Tanda, N. Pisano 8, Vargiu 3, S. Piredda 8, R. Pisano 3, Cabras 8, Panai ne, Fiori ne. Allenatore Carlini

Parziali: 23-31; 50-47; 71-54

