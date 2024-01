L'obiettivo è la salvezza. Il Budoni cerca la svolta per risalire la classifica che vede oggi la formazione gallurere in piena zona play out ma anche ad un passo dall'area-salvezza. La squadra è stata rivoluzionata con l'arrivo nell'ultimo mese di dell'attaccante ecquadoregno Ivan Quintero, ingaggiato dall'Albenga, di Vincenzo Casale, arrivato dall'Ascoli, il difensore uruguaiano Diego Barboza, dal Manfredonia.

Dalla stessa società, il Budoni ha prelevato il centrocampista argentino Tomas Basualdo. Tesserato il portiere Gabriele Ammirati dalla Gioiese, il centrocampista Idriz Toschic, italo montenegrino, l'esterno Valerio Marinacci, con esperienza in Serie C alla Recanatase, il giovane Giovanni D'Amico, trequartista ingaggiato dall' Aglianese. Arrivati anche Eyram Leveh, ghanese, ex del Voghera, l'argentico Lucas Idoyaga, trequartista, ex Fasano, Pierfrancesco Zoppi ex Cos e Alessandro Iodice, esterno del 2003 ex Vis Modena. Molti di questi acquisti hanno già esordito con la nuova maglia. Uno sforzo grosso quello del Budoni: l'obiettivo è la salvezza. Fermo dal 20 dicembre, il campionato di Serie D riprenderà domenica col Budoni atteso a Sassari dal Latte Dolce. L'obiettivo è iniziare a far punti per uscire dai playout. La sqadra è allenata da Mario Petrone subentrato a Raffaele Cerbone.

© Riproduzione riservata