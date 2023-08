Prosegue la preparazione del Budoni in vista del prossimo campionato di serie D.

Raffaele Cerbone intensifica il lavoro atletico, giunta quasi al picco. Il gruppo (vecchi e nuovi) risponde bene alle sollecitazioni del tecnico che ha condotto la squadra in questa categoria.

Il Budoni aveva concluso il campionato di Eccellenza al secondo posto, dopo un lungo braccio di ferro col Latte Dolce, che poi ha vinto il campionato. Quindi i playoff dominati e il salto di categoria.

Tanti i nomi nuovi: dal portiere Michele Marano (2004 ex Sud Tirol) al difensore francese Sebastien Demoleon (1997 ex serie D Sicilia), dal promettente centrocampista di Porto Torres Alessio Glino (2005 ex Olbia) all'altro centrocampista Marco Scolaro (2003, ex serie D Sicilia).

Tra le conferme quelle di Raimo e degli attaccanti Santoro, Spano e Lancioni. Confermatissimo capitan Farris, che anche in questa stagione sarà uno dei pilastri della difesa.

Nel frattempo la squadra ha disputato recentemente un'amichevole contro il Cagliari Primavera. La partita si è conclusa col risultato di 1-1. Ottime le indicazioni, considerate le gambe imballate per gli allenamenti intensi.

