Per la terza giornata consecutiva comanda una coppia in Eccellenza: Budoni e Latte Dolce. La squadra di Raffaele Cerbone fatica un po' più del previsto per piegare il volenteroso Iglesias, ma alla fine trova l'1-0 che conferma il percorso netto in casa: cinque vittorie in altrettante partite. Devono soffrire anche i sassaresi, al "Vanni Sanna" ribaltando l'Arbus per 2-1 con un rigore a 6' dalla fine di capitan Marco Cabeccia. La sensazione è che potrà essere un duello lungo tutto il campionato, con l'Ossese come terzo incomodo. Il poker rifilato alla Ferrini (ottava senza vincere per i cagliaritani, nell'ultimo mese alle prese con un'infinità di infortunati) è il segnale di come anche Demartis e compagni non mollino, col terzo successo consecutivo che conferma il -3 dal vertice. Sotto il podio si inserisce il Ghilarza, quarto a -6: il poker a Monastir, con le doppiette del classe 2003 Daniele Orro e dell'ex Antonio Fantasia, vale il sorpasso sulla Villacidrese (fermata sullo 0-0 in casa del Li Punti) e la miglior difesa assieme al duo di testa e al Carbonia, appena undici gol subiti.

Grande ex. Fra i temi della tredicesima giornata anche il ritorno a Nuoro di Mauro Ragatzu, che non ha fatto omaggi al suo passato. Anzi: si è fatto lui il regalo di compleanno in anticipo (oggi compie quarant'anni), perché all'89' ha segnato il gol valso il pari del Sant'Elena con la Nuorese, un 1-1 prezioso che fa proseguire la risalita della squadra di Nicola Agus. Nuova rimonta subita dal Lanusei, 1-1 a Calangianus, i biancorossoverdi sono fra le due retrocesse dalla D attardate: anche il Carbonia è a metà classifica, dodicesimo due punti sotto dopo l'1-1 a Gavoi col Taloro. In coda, dove il Li Punti è sempre l'unica senza vittorie, resta ultimo il Monastir che ieri ha anche chiuso in nove con arbitraggio molto contestato: espulsi il portiere Raffaele Esposito e il centrocampista Alessandro Sanna, ulteriori assenze per una squadra già rimaneggiata che domenica riceverà il Latte Dolce capolista.

Prossimo turno. Sabato alle 15 anticipano Carbonia-Arbus e San Teodoro-Budoni, domenica Ferrini-Calangianus, Ghilarza-Li Punti, Iglesias-Taloro, Lanusei-Bosa, Monastir-Latte Dolce, Tharros-Nuorese e Villacidrese-Ossese. Riposa il Sant'Elena.

