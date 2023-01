Il Latte Dolce vince (0-2) al “Frogheri” di Nuoro e stacca provvisoriamente in testa il Budoni che ieri ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza contro il Carbonia. A Gavoi, lo scontro playoff tra Taloro e Ossese finisce due a due. Ne approfitta il San Teodoro, che vittorioso (3-2) in casa contro la Villacidrese, balza in terza posizione. L’Iglesias blocca (1-1) il Ghilarza. A Maracalagonis, la Ferrini batte (0-1) il Sant’Elena. Terminano in parità Arbus-Li Punti (0-0) e Tharros-Lanusei (0-0).

Si giocano mercoledì 18 gennaio Budoni-Calangianus e Carbonia-Monastir.

In Promozione si è completata la prima giornata. Nel girone A, l’Andromeda ha battuto (2-0) l’Orrolese. Ancora una vittoria (1-0) per il Selargius contro il Villamassargia. Pareggio (0-0) tra Verde Isola e Gonnosfanadiga.

Nel girone B, cade in casa (0-2) l’Arborea contro l’Idolo. Ora in testa in solitudine c’è il Barisardo grazie al pari (1-1) sul campo del Terralba. Pareggio (1-1) anche tra Bittese e Abbasanta.

Nel gruppo C, netto successo (0-3) della Lanteri sul campo del Luogosanto. Tre punti anche per la Macomerese che batte (2-0) il Buddusò. Pari (2-2) tra Oschirese e Porto Torres.

