È Botta dritta di Adalberto Miani la dominatrice della prima edizione della regata velica d’altura internazionale “Cagliari–Monaco”, inserita nella manifestazione “Cagliari-Montecarlo sea week” e organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Dopo aver tagliato per primo il traguardo di Montecarlo, l’Advance 66 portato dallo skipper Adamo Spinsante ha ottenuto anche la vittoria nella classifica in tempo compensato, stilata questa mattina, all’arrivo delle ultime tre imbarcazioni: il Fife & Sons classe 1938 Mariella (armatore Carlo Falcone) e, più staccate e frenate dalla totale bonaccia, il Sun Fast 32 Free Emotions (di Fadda) e il First 38 Revolution (di Bandino).

A chiudere, Revolution, che ha gareggiato con i colori del Comune di Cagliari. Ad accoglierla, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Con il suo arrivo, si è conclusa un’edizione contrassegnata da grande varietà nelle condizioni meteo. Dalla partenza da Cagliari, avvenuta lunedì pomeriggio, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con bonacce e vento molto forte e impegnativo.

La premiazione è avvenuta nella sede dello Yacht Club de Monaco, alla presenza delle autorità locali e con l’arrivederci alla prossima edizione. Sul podio Orc, gradino più alto del podio per Botta dritta, seguita da Furibonda (Giancarlo Vedelago) e da Free emotions. All'Advance 66 di Miani anche il premio come primo Maxi al traguardo. Riconoscimento speciale per Falcone, armatore dell'unico yacht d’epoca in gara.

“Siamo arrivati alla conclusione di quest’evento, che ha avuto un epilogo molto positivo, siamo veramente grati a tutti gli amici che hanno collaborato con noi all’ottima riuscita di questa prima edizione. Tutti ci stanno incoraggiando a organizzare una prossima edizione, la Lega Navale Italiana senz’altro farà di tutto per rinnovare questa bellissima regata”, ha chiosato il comandante straordinario della Lni sezione di Cagliari ammiraglio Giuseppe La Rosa.

