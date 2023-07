Dopo l'ottima stagione scorsa conclusa al quarto posto nel girone C di Promozione, il Bonorva mette le basi per la prossima annata calcistica.

A guidare i biancorossi dalla panchina Gianmario Rassu, reduce da brillanti risultati a Usini. Nuovo anche il ds: il thiesino Marco Marras, profondo conoscitore dell'ambiente bonorvese.

Marras è già al lavoro da giorni. Innanzitutto per la conferma di alcuni pezzi da 90 dello scorso anno come gli argentini Torresi e Salazar. Già ufficializzato però dalla società il nuovo arrivo di pedine importanti. Prelevata dal Thiesi la mezzala Salvatore Budoni, capitano tra l'altro dei nero verdi. Dal Lanteri giunge il portiere Andrea Cossu. A rafforzare la rosa un altro promettente difensore dei pali: Luca Oliana, ex giovanile Torres.

Nei prossimi giorni sono date quasi per certe le conclusioni di altre importanti trattative che completeranno i vari reparti. La società biancorossa è tuttora alla ricerca di un valido esterno alto. La preparazione della squadra comincerà nello splendido manto sintetico del Chicchitto Chessa il 17 agosto.

