«Una gara che rimarrà negli annali della storia della Costa Orientale Sarda». Sono le parole del tecnico Francesco Loi dopo il capolavoro di Pomezia. Sotto di tre reti Ladu e compagni sono riusciti a capovolgere il risultato mettendo in cascina tre punti d’oro. Non vincevano in trasferta dal 18 settembre 2022, terza giornata di andata (0-3 sul campo della Vis Artena). E ora sono fuori dalla zona playout. «La squadra - continua Loi – ha dimostrato di avere un animo forte. Questa vittoria è tutta per i ragazzi».

La 19esima giornata ha portato tre punti anche all’Atletico Uri che ha battuto in casa l’Aprilia. Per gli uomini di Massimiliano Paba si è trattato del secondo successo di fila. Una bella boccata d’ossigeno. Occupano la penultima posizione ma la salvezza diretta è, ora, a soli tre punti. La classifica è cortissima. In questa stagione i giallorossi non avevano mai vinto davanti alle mura amiche. L’ultimo successo interno era datato 13 marzo 2022 (1-0 nel derby col Latte Dolce).

Non riesce più a vincere l’Arzachena che nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto. La squadra di Marco Nappi domenica ha perso in casa contro la capolista Paganese. La prestazione è stata comunque positiva e fa ben sperare per il prosieguo. Al momento, però, gli smeraldini sono più vicini alla zona playout che a quella playoff.

È iniziato nel peggiore dei modi il girone di ritorno per l’Ilvamaddalena. Due sconfitte su altrettante gare, l’ultima domenica scorsa sul campo della Casertana. Dopo un buon primo tempo, i maddalenini hanno ceduto nella ripresa subendo tre reti. La classifica ora inizia a preoccupare.

