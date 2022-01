La sospensione di due settimane della Serie D, che riprenderà domenica prossima, ha visto slittare l'esordio in panchina di Oberdan Biagioni come allenatore del Lanusei. L'ex centrocampista, alla seconda esperienza in panchina in Sardegna dopo quella a Olbia, è stato scelto alla vigilia di Natale per sostituire Stefano Campolo, esonerato dopo la sconfitta del 22 dicembre per 1-0 contro l'Ostiamare. Ha guidato il primo allenamento il 27 dicembre, ma ancora niente partite: deve ancora attendere una settimana per il match interno col Cassino. Intanto ha sfruttato questo periodo per intensi e ripetuti allenamenti, con l'obiettivo di far intendere al gruppo le sue idee di calcio e il passaggio dalla difesa a tre a un modulo dove si giocherà a quattro (probabilmente il 4-3-3).

Riposo in arrivo. Dopo l'allenamento di stamattina Biagioni ha dato due giorni liberi alla squadra: si tornerà in campo martedì pomeriggio, giorno in cui l'ultimo giocatore risultato positivo la scorsa settimana farà il tampone di controllo. Per il momento non sono arrivati nuovi acquisti, ma la dirigenza sta valutando dei profili per rinforzare un organico che, nel mese di dicembre, ha visto diverse partenze. Il Lanusei è quintultimo con 13 punti ed è fra le sole cinque squadre del Girone G senza partite da recuperare.

