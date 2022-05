Vittorie preziose in chiave salvezza per Carbonia e Atletico Uri. Tre punti anche per l’Arzachena, ora quarta in classifica. Finisce senza reti il derby di Sassari. Sconfitta pesante per il Lanusei. Perde anche il Muravera. Sono i verdetti della 32ª giornata del campionato di Serie D, girone G.

Il Carbonia riscatta subito la sconfitta col Muravera superando (2-0) la Vis Artena. Nella ripresa, al 6’ il vantaggio: Padurariu smarca con un passaggio in verticale Aloia che con una finta si libera del suo marcatore e supera Mannai. Il raddoppio arriva a 2’ dal termine con Agostinelli su una verticalizzazione di Gjuci.

Compie l’impresa l’Uri che espugna il campo dell’Ostiamare con un gol al 4’ di recupero del secondo tempo. A decidere è Fadda che insacca di testa su una punizione dalla sinistra.

Al Vanni Sanna di Sassari, nessuna rete tra Torres e Latte Dolce. I rossoblù scivolano in terza posizione. Mentre la squadra di Giorico è ora ultima in solitudine con 24 punti.

L’Arzachena piega (2-0) e stacca in classifica l’Afragolese. La squadra di Marco Nappi è ora sola in quarta posizione. Le reti tutte nella ripresa. Al 12’ su cross di Spanu, Nino Pinna calcia al volo trafiggendo Campisi. Al 26’ il meritato raddoppio con Santor che trasforma un rigore assegnato per un atterramento di Marchese su Pinna.

Pesantissima sconfitta (7-2) per il Lanusei contro la Cynthialbalonga. Il primo tempo termina 3-0 con reti di Angelilli, Alessandro (rigore) e Barbarossa. Buon avvio di ripresa dei sardi che accorciano con Petruccelli e D’Alessandris ma è solo un’illusione perché i laziali dilagano con Barbarassa, Nanni e due reti di Alessandro.

Il Muravera fallisce il primo match ball per il record di punti in Serie D. La squadra di Francesco Loi, nonostante una buona prestazione, deve arrendersi (1-3) al Gladiator. Al 22’ campani in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Varela. Al 42’ gli ospiti raddoppiano con Caruso che ribatte in rete dopo una respinta del palo su tiro di Varela. In avvio di ripresa, Nurchi accorcia subito le distanze deviando nel sacco un cross dalla sinistra. Al 20’ prima Nurchi e poi Mereu mancano il gol del 2-2. Al 39’ su azione di contropiede Mattiolo chiude l’incontro su assist di Varela.

