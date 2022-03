Ci ha provato, la Ferrini, ma il Valverde è stato più preciso e determinato, ed ha vinto 3-1. La prima giornata dopo la pausa invernale, e la sesta di andata della Serie A1 femminile conferma che in questo campionato non ci sono partite scontate. La Ferrini ha iniziato contratta, messa sotto pressione dalla formazione siciliana che è passata in vantaggio nella seconda frazione. Dopo il riposo le ragazze di Maria Alacid hanno ripreso fiducia, ma l’imprecisione sui corner corti le ha penalizzate. E il Valverde ha raddoppiato. Partita riaperta da una rete Florencia Barbera, la Ferrini paga l’imprecisione sottoporta, e nell’ultimo arriva la terza rete delle siciliane in contropiede.

L’Amsicora ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario. Domenica sono in programma Torino-Ferrini e Butterfly-Amsicora.

CLASSIFICA. Torino, Argentia e Lorenzoni 11, Valverde 10, Amsicora 9, Ferrini 6, Butterfly 4, Milano 2, San Saba 1.

