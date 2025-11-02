Il calcio femminile mostra la sua crescita con gli spalti gremiti a Frutti d’oro per una gara di eccellenza.

Le due squadre, PGS Audax e Gioventù Assemini Calcio, tornano a sfidarsi dopo il testa a testa infuocato della scorsa stagione, entrambe a pari punti al 4º posto ma con l’Audax davanti per differenza reti.

Ieri, sul campo, si è respirata aria di rivincita: novanta minuti di pura adrenalina, due formazioni determinate a non concedere nulla, entrambe animate da una voglia matta di vincere. Ma a festeggiare, al fischio finale, sono state le ragazze in verde: la PGS Audax porta a casa una vittoria pesantissima.

Fin dal primo minuto si è capito che non sarebbe stata una partita come le altre. Le giocatrici sono scese in campo con grinta, cuore e cattiveria agonistica, lottando su ogni pallone.

La Gioventù Assemini passa in vantaggio con la solita Parmentola, brava a sfruttare una grande occasione. Ma l’Audax non si abbatte, anzi: reagisce con carattere e orgoglio.

Su una punizione battuta dal capitano Alessandra Cappai, arriva la zampata del pareggio: Caterina Carecci svetta di testa e insacca sul secondo palo con una precisione chirurgica. È il suo primo gol in maglia verde, ma gioca già come una veterana, sentendo addosso il peso e l’onore dei nuovi colori. Una rete che vale tanto, anzi tantissimo: carica la squadra e infiamma il pubblico.

Nel secondo tempo il ritmo si alza ancora: ogni contrasto è una battaglia, ogni azione una scarica di emozione.

Le due squadre non vogliono mollare, ma a spezzare l’equilibrio è ancora l’Audax: Eleonora Simbula, anche lei nuovo acquisto, disegna una punizione meravigliosa che si insacca alle spalle del portiere. Un gol da applausi, da giocatrice vera. Si muove in campo con sicurezza, come se giocasse con queste compagne da sempre, le aiuta, le incoraggia, mostra come si sente parte del gruppo.

Il risultato si fissa sul 2-1, ma la tensione resta altissima fino all’ultimo secondo. L’Assemini prova a reagire, ma un cartellino rosso alla ex Audax Greta D’oro lo lascia in dieci e la rimonta diventa un’impresa impossibile.

Ogni passaggio, ogni tiro, ogni minuto finale tiene il fiato sospeso sugli spalti: è una partita che fa battere il cuore.

Al triplice fischio esplode la festa: la PGS Audax conquista tre punti importanti, una vittoria cercata, voluta e meritata.

Un successo che ha un sapore speciale: l’anno scorso, contro l’Assemini, erano arrivati solo due pareggi in campionato. L’unica gioia era stata in Coppa Italia, con un roboante 6-1. Ma stavolta è diverso: è una vittoria che pesa, che conferma la crescita e la forza del gruppo guidato da Gianluca Pistilli che non smette di crederci.

Le verdi possono esultare: l’Audax vince, convince e sogna in grande.

