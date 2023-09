L'intuizione era quella giusta: giovedì ci sarà anche Travis Diener al PalaSerradimigni per l'evento Jack to the Future. Il play americano di passaporto italiano lo ha annunciato sui social della Dinamo: «Sono felice di tornare a Sassari per giocare col team di Jack».

Nel team di Devecchi che disputerà l'ultima partita in maglia biancoblù (già da tre mesi è diventato club manager Dinamo) ci saranno anche Vanuzzo, Chessa, Pinton, Stipcevic, D'Ercole e Tony Easley, ma senza far torto a nessuno, la presenza di AlaDiener accende la fantasia dei tifosi, perché davvero le sue magie sul parquet hanno portato la Nba a Sassari.

La serata di giovedì servirà per presentare le tre Dinamo, quindi anche quella femminile e la DinamoLab del basket in carrozzina.

Intanto domani sera alle 20.30 la Dinamo di Bucchi affronterà a Nuoro in amichevole il Torino, formazione di A2.

