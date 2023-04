Prosegue il botta e risposta tra le prime due della classe, Innovyou Sennori e Dinamo Academy, del campionato regionale di Serie D. Vincono entrambe, alla vigilia dello scontro diretto che potrebbe decretare la prima delle due promosse.

Il Duello. I sennoresi si impongono al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro il San Sperate per 82-74. Ospiti che comandano per buona parte di gara, dopo un avvio equilibrato (23 pari al 10’). Brisu e compagni allungano prima dell’intervallo (35-40 al 20’) e mantengono il vantaggio nella terza frazione di gioco (56-57 al 30’). Padroni di casa, però, sono autori di un ottimo ultimo quarto, nel quale passano a condurre, portando a casa 2 punti fondamentali nella corsa alla promozione diretta. Miglior realizzatore è Piras, del Sennori, con 22 punti. Alle spalle non molla la presa la Dinamo Academy, vincente sul parquet del San Salvatore Selargius per 48-78. Con questo successo la truppa allenata da Antonio Mura mantiene accesa la speranza di poter conquistare la prima posizione. Intanto, il prossimo weekend, scontro diretto a Sennori.

La lotta playoff. La terza in classifica, La Casa del Sorriso Su Planu, esce sconfitta sul campo della Santa Croce Olbia, per 85-59. Olbiesi che comandano il punteggio sin dalle prime battute, senza riuscire, però, ad andare sopra la doppia cifra di vantaggio al termine dei parziali (37-28 al 20’). Allungo che arriva nel terzo quarto, con il +18 (65-47) e che prosegue fino alla sirena finale. Mattatore della gara è Masala, tra gli olbiesi, con 27 punti. Bella vittoria anche della Visionottica Carbonia, contro il Carloforte, per 59-72. Break ospite nei primi minuti (10-21 al 10’), seguito dalla reazione dei padroni di casa prima dell’intervallo (27-33). “Miners” che allungano nel terzo quarto, ma sempre sotto la doppia cifra di vantaggio, sul 42-51, che però arriva nel finale. Top scorer è Crobu, della Visionottica, con 25 punti.

Il Derby. Stracittadina sassarese che dice Masters. La Dinamo 2000, infatti, cade per 62-73 tra le mura di casa al termine di una gara nel quale il quintetto allenato da Luca Ruiu ha fatto il break decisivo nei quarti centrali. Infatti, in avvio sono i padroni di casa a comandare le operazioni (17-14 al 10’). Dal secondo quarto la Masters prende il comando delle operazioni e allunga sul + 15 dell’intervallo (27-42). Divario che aumenta costantemente nella ripresa, fino al 38-57 del 30’. Ultimo quarto di controllo. Il miglior realizzatore è della Dinamo 2000, Bertolini con 16 punti.

La “quinta”. La Coral Alghero si impone in casa contro Assemini per 74-63 e ottiene la quinta vittoria stagionale. Successo importante per il morale della giovane formazione algherese che ha chiuso anche con il top scorer della partita, Monte con 23 punti.

