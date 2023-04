Una piccola pausa per ricaricare le batterie, in concomitanza con le festività pasquali, prima del rush finale della prima fase del campionato regionale di Serie D di basket. Due le promozioni in palio, una diretta, l’altra dopo i playoff.

In vetta. Con 5 giornate da giocare, la vetta della Innovyou Sennori (a quota 38 punti dopo gli ultimi recuperi) può essere messa in pericolo solamente dalla Dinamo Academy (a 34) e da La Casa del Sorriso Su Planu (a 30). La capolista giocherà contro entrambe; alla terz’ultima se la vedrà contro gli algheresi (all’andata vittoria di Merella e compagni) e alla penultima contro i selargini (all’andata vinse il quintetto allenato da Marcello Ibba). Innovyou che avrà, inoltre, un calendario non semplice, dovendo affrontare due squadre in corsa playoff: Carbonia, in trasferta, nel prossimo turno, e San Sperate, in casa, tra due settimane. Le inseguitrici avranno, ugualmente, un percorso ricco di insidie. La Dinamo Academy ospiterà nel weekend l’Astro (all’andata vinse la compagine di Sestu), poi il San Salvatore (in grande ascesa) prima dello scontro contro Sennori. Su Planu, invece, incrocerà la Santa Croce, a Olbia, e l’Astro, in casa, prima dello scontro con la capolista.

Playoff. Alla post season accedono le squadre dalla seconda alla quinta posizione. Con 5 turni ancora a disposizione sembrano “blindate” la seconda e la terza posizione (i primi due posti playoff) per 2 delle 3 squadre in vetta. Le altre 2 rimangono in bilico. Al momento Astro e San Sperate sarebbero qualificate, ma i primi (con 28 punti in classifica) dovranno ancora osservare i 2 turni di riposo e tra le 3 partite da giocare se la vedranno, in trasferta, con Dinamo Academy e Su Planu, mentre i sansperatini (a 26), giocheranno contro la capolista e lo scontro diretto contro Carbonia. Alle spalle un terzetto, composto da Visionottica Carbonia, San Salvatore Selargius e Santa Croce (a 24 punti) mentre, distante 2 lunghezze, la Dinamo 2000. Il calendario più complicato è quello dei “miners” (gli ultimi impegni in casa prevedono nell’ordine Innovyou, San Salvatore e San Sperate), che hanno però anche più partite a disposizione per far punti. Tanti scontri difficili, e soprattutto diretti, anche per i selargini (Dinamo Academy, Carbonia e chiusura con la Dinamo 2000) e la Santa Croce (Su Planu e Academy oltre a dover ancora scontare i 2 turni di riposo). In corsa anche la Dinamo 2000 che in calendario ha un solo scontro diretto, ma all’ultima giornata, in casa del San Salvatore. Tutto ancora aperto e, come sempre nel pieno equilibrio del campionato, il campo darà le risposte.

