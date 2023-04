Tempo di recuperi nel panorama cestistico regionale. I giorni precedenti alla Pasqua, infatti, hanno dato la possibilità a qualche formazione di giocare alcuni incontri rinviati le scorse settimane.

Serie D. In particolare, è il secondo torneo maschile regionale ad esserne coinvolto e, ancora più nello specifico, la capolista Innovyou Sennori. In teoria un doppio impegno che vedeva il quintetto allenato da Gabriele Piras affrontare Assemini e San Salvatore Selargius. Martedì era in programma la sfida contro la compagine asseminese che, però, non si è presentata per la partita. Squadra di casa e coppia arbitrale hanno atteso invano l’arrivo e ora arriverà la vittoria per 20-0 a tavolino a favore di Merella e compagni. Ieri notte, invece, è stata partita vera contro il San Salvatore Selargius, battuto 85-61. Selargini che tengono la scia dei padroni di casa nei primi due quarti (21-20 al 10’ e 37-35 al 20’). Il break decisivo nella terza frazione, con un parziale di 29-13 che chiude il quarto sul 66-48 totale. Ultimi 10’ nel quale Sennori controlla, portando a casa altri 2 punti fondamentali per il primo posto. A fine gara, il miglior realizzatore è Cherchi, con 20 punti. Merella e compagni che tornano in vetta solitaria, con 4 punti di vantaggio, nel caso in cui venisse confermato il 20-0 contro Assemini, sugli immediati inseguitori, la Dinamo Academy.

Promozione. Netta vittoria, nel recupero, per il Basket Quartu che, in casa, supera i Madas Siliqua per 91-44. Quartesi che controllano sin dalle prime battute, riuscendo a portare a casa la vittoria senza patemi. Top scorer dell’incontro è Perra, del Basket Quartu, con 20 punti. Con questo successo, i biancoverdi si rilanciano in chiave playoff, agganciando in ottava posizione il Beta Pirri che, però, ha una partita in più già disputata.

