Poche sorprese e un ulteriore passo avanti verso la promozione per la Innovyou Sennori, dopo i risultati nell’undicesima di ritorno del campionato di Serie D regionale di basket.

La capolista. Il quintetto allenato da Gabriele Piras, infatti, ottiene l’undicesima vittoria di fila sul campo della Visionottica Carbonia. Il 62-69 finale è una prova di forza da parte dei sennoresi, su un campo storicamente difficile e, soprattutto, trovando un contributo di punti da parte di tutti, nel giorno in cui Merella si ferma a soli 5 personali. La gara è equilibrata, con gli ospiti che partono forte (12-19 al 10’) e i padroni di casa che rispondono prima dell’intervallo (34-32 al 20’). Nella terza frazione controsorpasso (48-50 al 30’) e consolidamento della situazione nel finale. Miglior realizzatore è Pisano, della Innovyou, con 19 punti. Successo che mantiene a 4 i punti di vantaggio sulla seconda, a 4 giornate dal termine.

Le inseguitrici. A 4 punti rimane la Dinamo Academy, vittoriosa contro la Cantina Giba Astro per 88-69. Margine messo al sicuro già nel secondo quarto (51-31 al 20’) e gestito dalla compagine allenata da Antonio Mura nella seconda parte di gara (69-50 al 30’ e 88-69 finale). A mettersi in luce, per i padroni di casa, Casu, autore di 22 punti. In terza posizione, a 6 punti, ecco La Casa del Sorriso Su Planu che vince e convince contro il Carloforte per 81-61. I selargini, dopo il 22-17 del 10’, allungano nella seconda frazione, andando al riposo sul 46-27. Su Planu che allunga ulteriormente nella terza frazione (65-42 al 30’) e gestisce nel finale. Top scorer è Baghino, del Carloforte, con 22 punti.

Le altre sfide. Rinviata la sfida tra Genenruxi e Coral Alghero, il resto delle gare hanno visto grande equilibrio. La Dinamo 2000 si impone sul parquet del Basket Assemini per 68-74, dopo aver sempre comandato il punteggio. Sassaresi che vanno sul +14 (47-61) a fine terzo quarto e gestiscono la situazione negli ultimi 10’. È dei padroni di casa il miglior realizzatore, Melis con 21 punti. Vittoria casalinga, invece, della Masters Sassari, contro la Santa Croce, per 80-76. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio, fino al 70-56 del 30’. Nell’ultima frazione gli olbiesi cercano il recupero, ma i ragazzi di Luca Ruiu tengono il vantaggio fino alla sirena finale. Migliori Angius, della Masters, e Masala, della Santa Croce, con 22 punti.

