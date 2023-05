Aggancio riuscito della Dinamo Academy sulla Innovyou Sennori in vetta al campionato regionale di Serie D di basket. Gli algheresi vincono contro la Santa Croce e approfittano della contemporanea sconfitta dei sennoresi contro La Casa del Sorriso.

Fotofinish. Dinamo Academy e Innovyou si ritrovano entrambe a quota 42 punti con soli 40’ da giocare. Il quintetto allenato da Antonio Mura ha rosicchiato i 4 punti di svantaggio in classifica che aveva nelle ultime due gare. Lo scorso weekend ha sbancato il parquet della Santa Croce Olbia per 80-117, prendendo il largo sin dalle prime battute della gara, trascinata dai 41 punti firmati da Enrico Casu. Sennori, invece, dopo aver perso lo scontro diretto, cade tra le mura di casa contro Su Planu per 63-64. Partita combattuta nei primi tre parziali (51-53 al 30’), con la compagine ospite che cerca l’allungo negli ultimi 10’. I ragazzi guidati da Gabriele Piras, però, non demordono e si rimettono in scia a pochi secondi dalla fine. Decisivi, nel finale, i tiri liberi segnati dai selargini. Nelle fila de La Casa del Sorriso da segnalare i 12 punti di Pilia. Nel prossimo turno, la Dinamo Academy ospita Carloforte, mentre la Innovyou sarà di scena ad Assemini.

Lotta playoff. Con due posti già assegnati (a quella che sarà la seconda in classifica e al Su Planu), la battaglia per la post season vede 3 squadre, Astro, Carbonia e San Sperate, in lizza per 2 posti. La compagine di Sestu giocherà domani il posticipo contro il Genneruxi e, in caso di vittoria, potrebbe allungare, mentre Carbonia e San Sperate sono reduci dallo scontro diretto, con la vittoria dei “miners”, per 86-73. Padroni di casa che comandano le operazioni nella prima parte di gara (48-39 al 20’) e consolidano nella terza frazione. Nell’ultimo quarto, poi, il vantaggio arriva anche oltre la doppia cifra. Il miglior realizzatore è Crobu, del Carbonia, con 26 punti.

Le altre. Colpo esterno del San Salvatore Selargius che espugna il parquet della Coral Alghero per 84-92. Avvio super degli algheresi, grazie alla grande vena in attacco (29-15 al 10’). Prima dell’intervallo arriva la reazione selargina, fino al 45 pari del 20’. Nella seconda parte di gara il San Salvatore allunga prima sul 56-71 del 30’, poi gestisce fino al +8 finale. Top scorer dell’incontro è Tufo, tra gli ospiti, con 23 punti. Infine, successo del Carloforte, alla sesta vittoria stagionale, contro l’Assemini, per 74-68. Gara equilibrata (39 pari all’intervallo), con i padroni di casa che comandano le operazioni al rientro dal riposo lungo. Miglior marcatore della gara è Cireddu, con 23 punti.

