Il punto di non ritorno è arrivato nel campionato regionale di Serie D di basket. Sabato, per la terz’ultima giornata della stagione regolare, scontro diretto tra la prima della classe, la Innovyou Sennori, e la seconda, la Dinamo Academy. Dovessero vincere, per i sennoresi arriverebbe l’attesa promozione diretta in Serie C Silver; in caso contrario, gli algheresi terrebbero vivo il torneo, accorciando il divario a 2 lunghezze con 2 turni da disputare. All’andata vinse la capolista, in trasferta, per 70-79.

Casa Innovyou. Il quintetto allenato da Gabriele Piras si presenta alla sfida con la consapevolezza di potersi giocare solo il primo dei match point promozione. “Alla partita – commenta il coach – arriviamo carichi e concentrati. È stata la stagione del riscatto dopo l’anno scorso, quando siamo stati eliminati in semifinale. Chi deve vincere a tutti i costi sono loro; noi ci possiamo anche permettere di perdere”. Davanti una squadra di giovanissimi, per una partita che promette spettacolo. “Affrontiamo – prosegue Piras – una squadra che non si tira indietro, giovane e con buoni giocatori. Mi aspetto grandi ritmi, tanto uno contro uno, tiro da fuori e punteggio alto”. Dopo una stagione passata in vetta, ecco il momento decisivo. “Siamo concentrati sulla partita – conclude il coach – vogliamo chiuderla, ci stiamo allenando bene e siamo pronti. Rispetto all’anno scorso siamo cresciuti, siamo sempre stati tranquilli e uniti e siamo consapevoli di poter vincere”.

Casa Dinamo Academy. La giovane truppa allenata da Antonio Mura si prepara alla sfida senza troppe pressioni. “Sennori – esordisce Mura - è una squadra allenata benissimo e all’andata mi hanno colpito per come giocano. Si vede l’ottimo lavoro di Piras e Poli, con punte di diamante come Merella, Pisano e Cherchi che conosco bene. Non mi stupisce la loro posizione in classifica”. Una sfida che sarà la ciliegina sulla torta di un torneo positivo. “Essere al secondo posto a questo punto della stagione – prosegue il coach - è più di una vittoria del campionato, perché siamo riusciti nel far crescere molti ragazzi del 2005/2006 e del 2007, dandogli la possibilità di essere protagonisti contro giocatori molto più esperti”. Sabato il compito di allungare la battaglia per la promozione diretta. “Sarà una bella sfida - conclude - perché ci farà fare la parte del miglior attore non protagonista e ci darà spunti su che strada vogliamo prendere per i prossimi playoff”.

Palla a due. L’appuntamento è per sabato, a Sennori, con inizio alle 19. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per una partita che, oltre a essere decisiva in chiave classifica, promette spettacolo. Arbitri dell’incontro Marcello Callea di Sassari e Alessandro Pittorra di Nuoro.

