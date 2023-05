Come nei migliori thriller, si intreccia sempre di più la sceneggiatura del campionato regionale di Serie D di basket. Poteva essere il giorno della promozione diretta della Innovyou, invece la Dinamo Academy la sconfigge e riduce il divario in classifica. Nella corsa playoff stesso discorso tra La Casa del Sorriso Su Planu e Cantina Giba Astro, dopo la vittoria della compagine di Sestu in trasferta.

Il Big Match. A Sennori, davanti ad un pubblico tanto caldo quanto numeroso, andava in scena la sfida tra i padroni di casa e la compagine algherese. Vince il giovanissimo quintetto allenato da Antonio Mura, dopo un supplementare, per 68-76. Partita bellissima sotto il profilo del ritmo e dell’intensità, con gli ospiti che volano nei primi 20’ (23-39). La ripresa, invece, è di marca sennorese: il recupero parte nel terzo quarto (49-53 al 30’) e si chiude al 40’ con il 62 pari. Negli ulteriori 5’ di gioco è Enrico Casu grande protagonista, con 12 punti sui 14 di squadra (alla fine ne segnerà 31 in totale) che regalano la vittoria alla sua squadra. Classifica che ora riduce il vantaggio della Innovyou a 2 punti, con gli scontri diretti in pareggio (all’andata Merella e compagni vinsero 81-89), e due giornate al termine.

Lotta Playoff. Non è da meno la corsa al terzo posto, con la vittoria esterna, sempre dopo un supplementare, dell’Astro contro La Casa del Sorriso Su Planu (71-77). Un successo che vale il quarto posto alla squadra allenata da Roberto Frau, a soli due punti dai selargini, e in coabitazione con il San Sperate. Sfida equilibrata all’intervallo (32 pari) e ospiti che tentano l’allungo al 30’ (44-49). Su Planu che ritorna sotto e porta la contesa al supplementare sul 64 pari. Nei 5 minuti extra viene fuori di nuovo l’Astro, vincendo. Migliori realizzatori Fancello, del Su Planu, e Bonacci, dell’Astro, con 17 punti. Al quarto posto ecco anche il San Sperate che non ha problemi contro il Carloforte (93-62). Brisu e compagni accelerano sin dai primi minuti (44-28 al 20’) e proseguono sullo stesso ritmo fino al 40’. Tra i padroni di casa è Cordeddu il migliore, con 26 punti. Alle spalle successo del Carbonia, contro il San Salvatore, per 63-58. Dopo il buon avvio dei “miners” (17-12 al 10’), i selargini effettuano aggancio e sorpasso prima dell’intervallo (29-33). Equilibrio e controsorpasso nella terza frazione (47-46 al 30’), con successo finale dei padroni di casa. Deliperi, del Carbonia, e Tufo, del San Salvatore, sono i migliori realizzatori con 22 punti.

Le altre. Quinta vittoria di fila della Masters Sassari, in casa dell’Assemini, per 78-93. Sassaresi sempre avanti (18-36 al 10’) e gara controllata fino al 40’. Gli asseminesi si devono accontentare del miglior realizzatore, Irmo con 24 punti. Infine, successo esterno della Dinamo 2000, sul parquet del Genneruxi, per 70-78. Miglior realizzatore è Rubio Bonnet, tra i cagliaritani, con 25 punti.

