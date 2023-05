Termina con un’amara sconfitta contro la Magnolia Campobasso l’avventura della Virtus Cagliari negli spareggi playoff di Serie B Femminile. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico cedono infatti alle molisane per 71-84 e salutano i playoff promozione per la Serie A2.

La gara. L’avvio è equilibrato, con gli attacchi a farla da padrona. Le cagliaritane chiudono avanti, seppur di un solo punto, al 10’ (30-29). Altissima l’intensità anche nella seconda frazione, con Campobasso che cerca l’allungo, ben rintuzzato dalle cagliaritane che chiudono sul +1 anche all’intervallo. Nella terza frazione la Virtus cerca l’allungo (60-53 al 23’), ma il quarto fallo della Bosilj ridà smalto alle molisane che si riportano in scia a fine frazione (60-58 al 30’). Negli ultimi 10’ la partenza del Campobasso è bruciante (8-0 e sorpasso sul 60-66). Il quintetto di Staico si disunisce e il margine si allarga fino al massimo vantaggio avversario (69-84). La Virtus nel finale non riesce nel recupero e la Magnolia porta a casa la vittoria. Tra le cagliaritane non bastano a fine gara i 25 punti di Turel.

Epilogo. Si chiude così la stagione della Virtus Cagliari. Fatale l’unica sconfitta stagionale, dopo una fase regionale dominata e una gara di spareggio, contro la Rainbow Viagrande giocata ieri, vinta con autorità. Ai playoff promozione passa la Magnolia Campobasso che se la vedrà contro il Basket Roma.

