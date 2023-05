Buona la prima per la Virtus Cagliari nel triangolare di spareggio per i playoff promozione in Serie A/2 Femminile. La compagine allenata da Fabrizio Staico, infatti, si impone contro la Rainbow Viagrande per 88-48.

La gara. Una Virtus spumeggiante quella scesa in campo contro le siciliane, che gioca ad alti ritmi e con grande intensità difensiva e grande qualità in attacco. Dopo una prima fase equilibrata (17-14 al 10’), le cagliaritane portano alla doppia cifra il vantaggio all’intervallo (37-26 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la progressione delle virtussine prosegue e il divario si dilata fino al +30 di fine terzo quarto (66-36). Nel finale il vantaggio aumenta ancora, fino all’88-48 finale. Tra le ragazze di Staico, ben 4 chiudono in doppia cifra: Bosilj con 19, Turel 14, Lussu e Corda 10.

Oggi. Nel primo pomeriggio, alle 16, la decisiva sfida contro la Magnolia Campobasso, formazione giovane con un buon tasso tecnico. Chi vince accede alla successiva fase playoff e giocherà, poi, con gare di andata e ritorno, contro la prima del girone laziale.

