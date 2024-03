È il Cus Cagliari la prima semifinalista del torneo di Serie B Femminile di basket. Le universitarie, infatti, battono a domicilio la Chelu Coffee&More Elmas per 51-70 e chiudono la serie sul 2-0.

La gara. Avvio equilibrato, con le ragazze allenate da Federico Xaxa avanti di pochissimo al 10’ (16-17). Nella seconda frazione le masesi, guidate da Nello Schirru, non demordono e rimangono a contatto fino all’intervallo (29-34). A inizio ripresa il break del Cus Cagliari, con il margine che sale sul 36-52, grazie in particolare ad un break di 10-0 negli ultimi 5’ del quarto. Negli ultimi 10’ la formazione ospite consolida il vantaggio e porta a casa la vittoria che vale il passaggio del turno. Cus trascinato dalla vena realizzativa di Gagliano (23 punti) e Salvemme (20 punti); per Elmas la miglior realizzatrice è Lai a quota 13.

Le altre. Oggi le rimanenti gare 2 dei Quarti di Finale. Si apre alle 17, con la Virtus Cagliari che cercherà il pass per le semifinali in casa del Su Planu. Alle 18, invece, a Sestu, in campo Astro e Antonianum Quartu. Andranno a gara 3, in programma ad Alghero sabato prossimo, Mercede Alghero e San Salvatore Selargius.

© Riproduzione riservata