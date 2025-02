Dopo il weekend di sosta forzata causa impegni di Lea Favre con la nazionale svizzera, la Nuova Icom Selargius torna in campo nel campionato di Serie A2 Femminile di basket: sul cammino della formazione selargina c’è la dura trasferta in casa della Jolly Acli Livorno, in programma sabato alle 21.

La squadra di Maslarinos riparte dalle buone indicazioni emerse nelle ultime due sfide giocate (e vinte) contro Salerno e Broni, che hanno permesso di consolidare la settima piazza in classifica, nel vivo della bagarre playoff.

Dall’altra parte ci sarà un avversario costruito per stare ai piani alti: Livorno è quinta con 20 punti e arriva anch’essa da un rinvio e due vittorie (contro la Spezia e Virtus Cagliari). Nel roster guidato da coach Angiolini figurano giocatrici di rilievo per la categoria come Miccio, Botteghi e Orsini. Uno stimolo in più, per le selargine, sarà rappresentato dall’esito della sfida d’andata, persa al PalaVienna per 80-70 dopo un tempo supplementare (21 di Favre, 19 di Madonna).

«Si tratta di una partita molto importante per noi», afferma l’ala/pivot del San Salvatore Lea Favre, «dovremo giocare ad alto ritmo. Abbiamo lavorato tanto per migliorare le basi del nostro gioco: ora conosciamo meglio i nostri punti di forza e le debolezze. Questo ci potrà permettere di prendere decisioni migliori nell’arco della partita».

© Riproduzione riservata