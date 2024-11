Riparte con gli anticipi del venerdì in Divisione Regionale 2 il lungo fine settimana del basket sardo.

Serie B Femminile. L’ottava di andata offre, in apertura, il match clou di giornata, al palaCus di via Is Mirrionis, tra Cus Cagliari e Mercede Alghero. Le padrone di casa giocano per agguantare la vetta, le algheresi per consolidarla. In caso di sconfitta della Mercede, potrebbe concretizzarsi una vetta a 4, nel caso in cui dovessero vincere anche Antonianum Quartu e San Salvatore. Il programma del weekend: Il Gabbiano-Elmas, domani ore 19; Cus Cagliari-Mercede Alghero, domani ore 16; Antonianum-Pall. Nuoro, domani ore 18.30; Virtus Cagliari-Su Planu, domenica ore 18; Basket Nulvi-San Salvatore, lunedì ore 18. Riposa Astro.

Divisione Regionale 1. Impegno esterno per la capolista Demones Ozieri, domani, sul parquet di Mogoro. Sempre fuori casa, ma domenica, gioca il Carbonia, in casa dell’Atletico Cagliari. Il quadro completo della decima di andata: Genneruxi-Sap Alghero, domani ore 18; Mogoro-Demones Ozieri, domani ore 17.30; Elmas-Arzachena, domani ore 19; Fisiokons Aurea Sassari-Oristano Basket, domani ore 17.30; Atletico Cagliari-Carbonia, domenica ore 20.30; San Salvatore-Iglesias, domenica ore 20; San Sperate-Astro, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Si parte oggi, con due gare in programma (una al Sud e una al Nord). Nel girone meridionale sono 3 le gare rinviate. La settima giornata di andata. Sud: Primavera-Beta, oggi ore 21; Poetto-Sinnai, domani ore 20.30; Azzurra-Assemini, domani ore 19.30; Cus Cagliari-Jolly Dolianova (rinv.); Condor Monserrato-Elmas (rinv.); La Casa del Sorriso-Pol. Marrubiu (rinv.); Serramanna-Carloforte, domenica ore 18; San Salvatore-Genneruxi, lunedì ore 21. Nord: New Basket Ploaghe-Demones Ozieri, oggi ore 20.30; Innovyou Sennori-Olimpia Olbia, domani ore 18.30; Virtus Olbia-S. Elene, domani ore 18.30; Masters Sassari-Nova Pallacanestro La Maddalena, domani ore 17; CMB Porto Torres-Pall. Nuoro, domenica ore 19. Riposa Macomer 2.0.

