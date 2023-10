In vetta al campionato di Divisione Regionale 1 di basket si riforma il poker. San Sperate e La Casa del Sorriso Su Planu, infatti, raggiungono al primo posto San Salvatore e Carbonia.

Quartetto. Prima sconfitta stagionale per il San Salvatore che cade sul parquet del Genneruxi per 70-67. Per il quintetto allenato da Nicola Massa è la prima vittoria stagionale. Partita che i cagliaritani hanno sempre guidato (17-12 al 10’, 40-33 al 20’ e 55-45 al 30’). I selargini cercano di ricucire negli ultimi 10’, ma alla fine non arriva il sorpasso. È Tufo, del San Salvatore, il miglior realizzatore con 19 punti. Il San Sperate vince tra le mura di casa contro l’ostico Atletico Cagliari per 90-81. Padroni di casa che comandano le operazioni sin dalle prime battute, andando all’intervallo sul 44-33. Nella ripresa ulteriore allungo (71-57 al 30’). Negli ultimi 10’ i cagliaritani accorciano, ma non riescono a tornare in partita. Miglior realizzatore è Terrosu, dell’Atletico, con 24 punti. Colpo esterno del Su Planu, che espugna il campo della Demones Ozieri per 69-78. Partita combattuta, con gli ozieresi che partono bene (27-16 al 10’), ma subiscono il sorpasso nel secondo quarto (43-50 all’intervallo). Terza frazione che vede gli ospiti consolidare il margine (58-66 al 30’) e tenerlo fino alla fine. La Demones deve accontentarsi del top scorer dell’incontro, Masala con 17 punti. L’unica imbattuta rimane Carbonia. È stata sospesa, infatti, a fine secondo quarto (sul 32-30) la partita contro la Coral Alghero.

Primo sorriso. È dell’Astro che, davanti ai propri tifosi, vince contro il Terralba per 87-81. Il quintetto di casa comanda le operazioni sin dai primi minuti (46-37 all’intervallo). Terralbesi che cercano di rientrare nella seconda parte di gara (66-62 al 30’) ma non riescono a passare. Il miglior marcatore della gara è Sassaro, dell’Astro, con 25 punti. Nell’ultima sfida in programma vittoria dell’Iglesias, sul campo dell’Oristano Basket, per 65-88.

© Riproduzione riservata