È iniziata la fase decisiva del campionato regionale di Promozione di Basket. Al Sud si è disputato il primo turno playoff, mentre al Nord si delineano le posizioni utili per la conclusiva Final Four di fine mese.

Sud. Al via i playoff. Confermata la formula della scorsa stagione, con gare di sola andata in casa della formazione meglio classificata al termine della stagione regolare. Vincono le favorite della vigilia. A cominciare da Iglesias che, davanti ad una spettacolare cornice di pubblico, si impone contro il Poetto per 74-49. Vantaggio sopra la doppia cifra all’intervallo (35-24), ma break decisivo nella terza frazione (+25 al 30’ sul 61-36). L’ultimo quarto è di controllo. Tra gli iglesienti, Cipollina è il migliore con 24 punti. Vittoria, dopo un supplementare, dello Spirito Sportivo contro il Beta (87-85). Padroni di casa che cercano l’allungo al 20’ (34-26), ma la compagine ospite rosicchia punto dopo punto nella ripresa, fino al 78 pari del 40’. Nel supplementare lo Spirito Sportivo segna sul fil di sirena il canestro della vittoria con Pintus, che a fine gara sarà il migliore con 32 punti. Bel successo anche di Sinnai contro il Sinis, finalista l’anno scorso, per 62-55. Padroni di casa che comandano nel punteggio all’intervallo (36-29) e riescono poi a tenere a distanza il quintetto oristanese, che deve accontentarsi del miglior realizzatore della gara, Garau con 16 punti. Chiude il quadro dei quarti la vittoria del Jolly Dolianova contro il Condor, per 57-49. Vittoria che conferma i pronostici della vigilia. Nel prossimo weekend tempo di semifinali: Iglesias attende il Jolly, mentre lo Spirito Sportivo ospiterà Sinnai.

Nord. Ottava e penultima giornata della fase a orologio. Vittoria esterna per la capolista Demones Ozieri che si impone sul parquet del Sant’Orsola per 75-83 e consolida il primato. La vicecapolista Pallacanestro Nuoro, invece, cede tra le mura di casa al CMB Porto Torres per 54-59, nonostante i 14 punti segnati da Bassanello. Colpo esterno del Nulvi che vince in casa dell’Aurea Sassari per 73-76. Partita giocata punto a punto dalle due formazioni, con gli ospiti che nel finale punto a punto si dimostrano più cinici. Miglior realizzatore è Mattu, del Nulvi, con 28 punti. Chiude il quadro delle gara la vittoria interna dell’Ichnos Nuoro contro l’Arzachena, per 67-30.

