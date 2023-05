Ultimi squilli della stagione regolare nel campionato di Promozione Regionale di Basket. Sia al Sud che al Nord, infatti, sono andate in scena partite dall’alto contenuto in prospettiva playoff.

Sud. La vetta rimane al Basket Iglesias che supera il Basket Quartu per 70-67 (Aralossi, tra gli iglesienti, il miglior realizzatore con 19 punti) al termine di una gara combattuta. Nello scontro diretto per la seconda posizione tra Spirito Sportivo e Jolly, invece, si impone, al termine di una sfida molto equilibrata, la compagine cagliaritana per 61-60. Avvio tutto dei padroni di casa (18-11 al 10’), ripresi però poco prima dell’intervallo (35 pari). I dolianovesi mettono la testa avanti al 30’ (46-48); gara che si decide, poi, negli ultimi secondi. Del Jolly il miglior realizzatore, Marongiu con 19 punti. Alle spalle, colpo esterno del Sinnai, sul parquet del Terralba, per 60-74, trascinata dalla coppia Novelli-Serreli, autori di 17 punti a testa. Sempre in trasferta arriva la vittoria del Condor (Orrù e Fiorellino i migliori con 17 punti), contro il Beta, per 72-81. Ritorna alla vittoria anche il Sinis contro il Serramanna (62-58) e il Genneruxi, sul Siliqua (57-67).

Nord. Non ha tradito le attese lo scontro tra le prime due della classe: Demones e Pallacanestro Nuoro. La spuntano gli ozieresi, dopo un tempo supplementare, per 82-77. Per tre quarti i padroni di casa sembrano non avere difficoltà, andando sul +11 all’intervallo (40-29) e sopra di 17 al 30’ (63-46). Negli ultimi 10’ la riscossa nuorese, trascinata da Puddu, che a fine gara realizzerà 23 punti, che porta la contesa all’overtime sul 73 pari. Nei 5’ supplementari la Demones si riorganizza, è più lucida e porta a casa i 2 punti che valgono la certezza matematica della prima posizione al termine della regular season. Nelle altre gare del girone da segnalare il blitz del Sant’Orsola a Nulvi (64-68) e la netta vittoria esterna dell’Aurea Sassari ad Arzachena (43-87 con 17 punti di Pacifico). Chiude il quadro la 80&Co. Basket che si impone contro l’Ichnos Nuoro, per 67-57.

