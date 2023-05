Sarà un weekend ricco di appuntamenti nei tornei regionali di basket. In Serie D si deciderà chi andrà a contendere alla Dinamo Academy la seconda promozione in palio, mentre in Promozione atto finale sia al Sud che al Nord.

Serie D. Ci vorrà la “bella” tra La Casa del Sorriso Su Planu e Visionottica Carbonia per decidere la seconda finalista playoff. Nella sfida giocata ieri notte, infatti, i “miners” hanno pareggiato la serie battendo i selargini per 81-62. Partita equilibrata per oltre metà gara, con i padroni di casa avanti di 5 punti (55-50) prima dell’inizio dell’ultima frazione. Nel finale il quintetto allenato da Marco Fae allarga il divario e porta casa il punto che pareggia la serie. È del Su Planu il miglior realizzatore, Fancello con 21 punti. La decisiva gara 3 è in programma domenica, alle 19, sul parquet del Su Planu. Per quanto riguarda i playout, oggi e domani si gioca gara 2 delle due semifinali. Stasera, alle 16.30, la Coral Alghero ospita il Carloforte, mentre domani, alle 18, Assemini attende la visita del Genneruxi.

Promozione. Si decreteranno nel weekend le promozioni in serie D dei due gironi regionali. Al Sud si giocherà sabato, alle 18.30, a Iglesias, la finalissima tra i padroni di casa e il Sinnai. Sfida che si disputerà su gara secca, in casa della formazione meglio classificata. Gli iglesienti hanno sfruttato il primo posto ottenuto durante la regular season e in semifinale hanno superato il Jolly Dolianova per 70-59. Il Sinnai, invece, ha ribaltato il fattore campo vincendo sul campo dello Spirito Sportivo per 59-68. Al Nord, invece, sabato e domenica, sul parquet del palasport “Giampiero Murratzu” di Ozieri le Final Four. Organizzate dalla Demones Basket, prima in classifica al termine della prima fase, vi prenderanno parte anche Aurea Sassari, Pallacanestro Nuoro e Cmb Porto Torres. In palio la promozione in Serie D. Il programma prevede sabato, alle 18, la prima semifinale tra Pallacanestro Nuoro e Cmb Porto Torres. A seguire, alle 20.30, il secondo confronto tra Demones Ozieri e Aurea Sassari. Domenica le due finali: alle 18 prenderà quella per il terzo e quarto posto, alle 20.30 andrà la sfida per la prima piazza.

