L’Innovyou Sennori non si ferma. Dopo il netto successo ottenuto in Gara 1, la formazione guidata da coach Gabriele Piras concede il bis anche a Monte Mixi e chiude la serie di finale del campionato di Serie C Unica maschile con un netto 82-62 ai danni dell’Olimpia Cagliari. È la vittoria che vale il secondo titolo regionale consecutivo e, soprattutto, il pass per i playoff nazionali: ora i romangini possono giocarsi la promozione in Serie B Interregionale nella Final Four della Conference Sud , che assegnerà tre posti per il salto di categoria.

La cronaca. Cagliari parte con il piglio giusto e nei primi minuti tiene testa alla corazzata biancoverde. Ma Sennori prende il comando già sul finire del primo quarto, spinta dai canestri di Merella e da uno sforzo collettivo sempre ben distribuito. La doppia cifra di vantaggio arriva presto, suggellata dai liberi del numero capitano sennorese.

Nel secondo periodo l’Olimpia prova a restare in scia, con le giocate energiche di Pili e Tocco. I cagliaritani riescono anche a ridurre momentaneamente il gap, ma i romangini non si scompongono: Merella continua a colpire, Hubalek è incisivo sotto i tabelloni, e all’intervallo il punteggio è già un indicatore chiaro (+12).

Nella ripresa, l’Innovyou alza ulteriormente l’intensità e l’Olimpia non riesce più a tenere il passo. La festa può iniziare con largo anticipo: Sennori è in Final Four, e ci arriva con un solo ko in tutta la stagione, tra regular season e playoff.

Olimpia-Sennori 62-82

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Tocco 7, Di Ciaula, Chessa 8, Serra 10, Corsi 6, Palazzi 5, D’Elia 5, Scanu, Pili 19, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Innovyou Sennori: Cordedda 6, Puggioni 10, Spano 2, Merella 16, Mat. Cabras 14, Werlich 9, Marreu ne, Tola ne, Pisano 2, S. Piras, Hubalek 23, Mar. Cabras. Allenatore G. Piras

Parziali: 18-28; 37-49; 52-67

