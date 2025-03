Penultimo turno della Serie A di basket in carrozzina. Gioca in casa la Dinamo Lab, salva da tempo e ormai tagliata fuori dai playoff per lo scudetto. La squadra sassarese gioca domani in casa (Sorso, ore 15.30) contro l'Amicacci Giulianova anch'essa ormai fuori dalla lotta per il quarto posto.

All'andata colpaccio della Dinamo Lab per 62-60.

Trasferta per l'Asinara Waves: domani gioca alle 15.30 sul campo del Self Group di Padova. La squadra di Porto Torres è staccata di 2 punti dal S. Stefano Kos Group, ma con la trasferta di Firenze da recuperare nel pomeriggio di domenica. Il team di coach Mura può ancora agguantare il secondo posto, ma sarà durissima a Padova contro una formazione che vuole evitare la retrocessione.

All'andata la formazione portotorrese si è imposta 59-48.

