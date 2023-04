Le triple di Poggenwish e Spanu non bastano a completare la rimonta in terra turca. È l'Hannover a sollevare la coppa della Eurocup 3 di basket in carrozzina. La quotatissima squadra tedesca si impone 63-58 dopo una battaglia che la Dinamo Lab ha combattuto sino alla fine e con grande carattere.

Gara davvero equilibrata, senza che una squadra sia riuscita per tre quarti a prevalere sull'altra: 12-12 la prima frazione, 32-30 all'intervallo e 42-45 la terza frazione. Nell'ultimo quarto i tedeschi con Sadler si portano a +7 a 74 secondi, ma la formazione allenata da Bisin e Foden piazza la tripla con Poggewish. Di Haller e Beijer i canestri che consentono all'Hannover di guadagnarsi il piccolo vantaggio che vale il trofeo europeo.

Tabellino Dinamo Lab: Poggenwish 8, Op Den Orth 10, Esteche 2, Lindblom 9, Sjostrom, Spanu 7, Diene, De Miranda ne, Berdun 22.

