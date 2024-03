Un'ottima partenza, un confronto alla pari o quasi, ma l'esperienza della Briantea84 emerge alla lunga distanza. Al PalaSerradimigni la prima semifinale per lo scudetto di basket in carrozzina vede il successo di Cantù sulla Dinamo Lab per 70-59.

La squadra sassarese dovrà cercare di riequilibrare la serie in trasferta per andare alla "bella" in programma sempre a Cantù.

La DinamoLab è partita meglio, difesa forte e poi si è sbloccato anche l'attacco: 21-19 nel primo quarto. Nella seconda frazione però la coppia Carossino-Berdun (45 punti in due alla fine) ha cominciato a far canestro e la formazione allenata da Foden si è fatta superare, pur rimanendo a distanza di un solo canestro: 32-35.

Al rientro dopo l'intervallo è stata ancora la Briantea84 a rimanere in testa, ampliando il divariio a 9 lunghezze e controllando poi senza ansia i tentativi di rientro dei padroni di casa.

Nella Dinamo Lab 16 punti di Esteche, 14 di Lindblom, 11 di Bellers, 8 di Ghione, 6 di Spano e 4 di Diene.

