La Pasqua è ormai solo un ricordo e le squadre dei campionati regionali di basket si preparano per rientrare in campo. In Serie D e Promozione è partito il conto alla rovescia in vista della seconda fase, mentre al femminile big match tra le prime due in Serie B e playoff in corso in Serie C.

Serie D. La capolista Innovyou è impegnata sul difficile campo della Visionottica Carbonia, mentre la Dinamo Academy, seconda, ospiterà l’Astro, in piena corsa playoff. Il quadro delle partite dell’11° di ritorno: Visionottica Carbonia-Innovyou Sennori, domani ore 18.30; La Casa del Sorriso Su Planu-Carloforte, domenica ore 19; Assemini-Dinamo 2000, domani ore 19.30; Masters Sassari-Santa Croce, domani ore 16; Genneruxi-Coral Alghero, domani ore 18; Dinamo Academy-Astro, domani ore 18. Riposano San Sperate e San Salvatore.

Promozione. Nel Girone Sud fari puntati sulla doppia sfida d’alta quota per le prime della classe Iglesias (contro Sinis) e Spirito Sportivo (contro Poetto). Al Nord la Demones attende la visita di un Nulvi in salute. Il programma delle gare al Sud: Terralba-Condor, domani ore 18.30; Jolly-Serramanna, domenica ore 20; Spirito Sportivo-Basket Poetto, domenica ore 21; Iglesias-Sinis, domani ore 18; Basket Quartu-Genneruxi, domani ore 18; Madas Siliqua-Sinnai, oggi alle 20.45. Riposa Beta. Le partite al Nord: S. Orsola-Ichnos Nuoro, domani ore 20; CMB Porto Torres-Arzachena 83-41 (giocata mercoledì); Pall. Nuoro-80&Co. Basket, domani ore 19; Demones Ozieri-Basket Nulvi, domenica ore 17.30. Riposa Aurea Sassari.

Serie B Femminile. Match clou di giornata quello che vedrà opposte le prime due in classifica, Virtus Cagliari e Antonianum. Oggi, intanto, recupero tra San Salvatore e Astro. La 6° giornata della fase a orologio: Virtus Cagliari-Antonianum Quartu, domani ore 18; Cus Cagliari-Kiron Elmas (rinviata); Mercede-Su Planu, domani ore 18.30; San Salvatore-New Basket Ploaghe, domani ore 19. Riposa Astro.

Serie C Femminile. Si giocherà stasera la “bella” tra Basket Nulvi e Basket Quartu. Alle 19, sul parquet nulvese verrà decretata chi, tra le due squadre, raggiungerà in finale il Basket 90 (vittoriosa nell’altra semifinale contro il Condor Monserrato).

