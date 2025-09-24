Il Cus Cagliari ha aperto ufficialmente la campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Serie A2 femminile. La prima novità della stagione è Marta Granzotto, guardia di grande esperienza reduce dall’ultima annata alla Cestistica Spezzina.

Classe 1992, originaria di Marghera (Venezia), alta 174 cm, Granzotto porta con sé un lungo curriculum maturato tra Serie A1 e A2 con le maglie di Marghera, San Martino di Lupari, Orvieto, La Spezia, Vigarano, Alpo Basket e San Salvatore Selargius, per ben tre stagioni.

«È una giocatrice dal valore tecnico assoluto per questo campionato - sottolinea il coach Federico Xaxa - la sua capacità di essere un punto di riferimento, sia in campo che fuori, la rende una vera leader. La sua esperienza sarà fondamentale per trasmettere sicurezza e solidità a una squadra che ha bisogno di crescere e lavorare con costanza per affrontare al meglio un campionato insidioso e competitivo».

Entusiasta la nuova arrivata: «Sono felice di iniziare questa avventura con il CUS Cagliari, qui si respira un’aria serena e ambiziosa. Stiamo lavorando assieme allo staff per costruire un gruppo compatto che possa togliersi delle soddisfazioni in questa stagione».

Con l’arrivo di Granzotto prende il via la serie di presentazioni che porterà alla definizione del roster 2025/26. Al momento sono già state confermate otto giocatrici: la capitana Eugenia Caldaro, Delia Gagliano, Virginia Salvemme, Michela Serra, Alessia Poddighe, Giorgia Corso, Eleonora Cassai e Chiara Lai. Nei prossimi giorni verranno annunciati gli altri innesti che completeranno la squadra affidata ancora a coach Xaxa.

