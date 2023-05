Si chiude senza particolari scossoni il campionato regionale di Serie B Femminile di basket. Ora gli occhi sono puntati sulla Virtus Cagliari, vincitrice della fase regionale, che sarà impegnata nel prossimo weekend nel concentramento nazionale a Roma. In Serie C, invece, partirà domani la serie di finale playoff.

Serie B. Le virtussine hanno osservato il turno di riposo proprio in occasione dell’ultima giornate del torneo. Dopo la netta vittoria del torneo regionale (con 24 vittorie su partite), le ragazze allenate da Fabrizio Staico sono attese, sabato e domenica a Roma, dal triangolare/spareggio per accedere ai playoff promozione. Nella strada verso la Serie A/2, le cagliaritane se la vedranno contro le siciliane del Team Rainbow Viagrande, vecchia conoscenza, e il Basket Campobasso. Virtus che giocherà sabato e domenica. Nelle partite dell’ultima giornata poche sorprese. Da segnalare la netta vittoria dell’Antonianum sul parquet del Cus Cagliari, per 27-58, trascinata dalla solita Ljubenovic (17 punti per lei). Vince anche la Cantina Giba Astro, ad Alghero contro la Mercede (67-73 il finale), al quale non è bastata una Galluccio da 33 punti personali. Vince fuori casa anche la Kiron Elmas (Contini la migliore con 16 punti), a Ploaghe contro la New Basket, per 37-48. Chiude, infine, il successo del San Salvatore Selargius, in casa, contro il Su Planu, per 65-57. Partita che le padroni di casa controllano nel corso dei 40’ di gioco, portando a casa i 2 punti. Alle ospiti non bastano i 19 punti realizzati da Saba.

Serie C. L’attesa è terminata, domani si va in campo per la prima gara della serie di finale play off tra Basket 90 (imbattuto da inizio anno) e il Basket Nulvi (diretta avversaria nel corso della stagione). L’appuntamento è a Sassari, alle 20.30.

