Campionato “zoppo” quello della A1 femminile che partirà il 28 e 29 settembre col consueto Opening Day. Appena undici le squadre al via di quella che dovrebbe essere la massima espressione del basket rosa. C'è ancora la Dinamo Women, per il quinto anno di fila, ed è un bel segnale dopo gli abbandoni estivi che hanno portato alla rinuncia non solo Ragusa (riparte dalla A2) e Roma, ma persino la Virtus Bologna.

La squadra sassarese avrà come prima avversaria il Campobasso nell'Opening Day di Genova. Prima gara al PalaSerradimigni contro il Faenza. La squadra sassarese osserverà il turno di riposo all'ottava giornata. Il finale è di fuoco: trasferte a Schio e Sesto San Giovanni intervallate dalla gara casalinga contro Venezia.

Inutile cercare il derby con la Mercede Alghero, bocciata all'atto del controllo della documentazione dopo che la Lega l'aveva certificata come unica ammissibile al ripescaggio. E che dire di quanto successo col calendario? A mezzogiorno ne è stato diramato uno, poi è stato tolto e quindi dopo le 16 pubblicato quello ufficiale con gare diverese rispetto alla prima stesura. Anche questo dimostra quali siano le attuali difficoltà e confusione del movimento.

© Riproduzione riservata