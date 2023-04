Nessuno scossone dal campionato regionale di Serie B Femminile in un turno favorevole alle formazioni che hanno giocato in casa. In Serie C, invece, ufficiale il nome della seconda finalista dei playoff: il Basket Nulvi.

Serie B. Nello scontro tra le prime due della classe, nessun problema per la Virtus Cagliari che si impone contro l’Antonianum Quartu per 100-31. Le cagliaritane non lasciano spazio alla formazione avversaria, allungando sin dal primo quarto (30-11) e dilagando nel secondo (58-16 al 20’). Seconda parte di gara sulla falsa riga della prima, con la Virtus che manda a punti tutte le giocatrici a referto. Migliori realizzatrici sono Corda, della Virtus, e Pacilio, dell’Antonianum, con 13 punti. Netta vittoria anche della Mercede Alghero, contro il Su Planu per 76-54. Grande avvio del quintetto allenato da Manuela Monticelli (27-5 al 10’) e vantaggio consolidato fino all’intervallo (37-15 al 20’). Ulteriore allungo al rientro dagli spogliatoi (62-35 al 30’) e gestione della situazione nel finale. Miglior marcatrice è Galluccio, con 18 punti. Vittoria, infine, del San Salvatore Selargius contro la New Basket Ploaghe (76-46). Selargine che fanno il break decisivo nel secondo quarto (dal 25-18 del 10’ al 51-25 del 20’). Dopo l’intervallo prosegue l’allungo delle padroni di casa (67-37 al 30’) e gestione finale. Del San Salvatore sono le migliori realizzatrici, Poddighe e Corongiu con 17 punti. Rinviata, invece, la partita tra Cus Cagliari e Kiron Elmas.

Serie C. Lo scorso weekend è arrivato anche il nome della seconda finalista playoff. È il Basket Nulvi che supera nella decisiva gara 3 il Basket Quartu per 65-36. Nella “bella”, Nulvi fa il primo allungo nel secondo quarto, andando sul +11 all’intervallo (29-18). Nella terza frazione ulteriore break, fino al 49-26 del 30’. Ultimo quarto di controllo, fino alla sirena finale. Tra le padrone di casa, Villani è la migliore con 17 punti realizzati. La compagine allenata da Lello Porcu raggiunge così in finale il Basket 90 Sassari che, nell’altra semifinale, aveva superato in 2 gare il Condor Monserrato. Da fissare ancora le date delle gare, che dovrebbe essere ufficializzate nei prossimi giorni.

