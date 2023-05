È il Basket 90 Sassari a vincere il campionato regionale di Serie C e ad ottenere la promozione in Serie B femminile. Nella serie di finale, sconfitto in due gare il Basket Nulvi per 61-81.

Il percorso. Per il Basket 90 una promozione ottenuta con una formazione molto giovane, ma dal gran talento (numerosi i traguardi raggiunti dallo stesso gruppo anche a livello giovanile). Nel corso della stagione di Serie C il quintetto sassarese ha vinto tutte le partite, tra regular season, fase a orologio e playoff (19 partite su 19), dominando il torneo.

Gara 2. Dopo la vittoria in rimonta di gara 1, le sassaresi si impongono in trasferta e chiudono la serie di finale al termine di una gara autoritaria e davanti al pubblico delle grande occasioni. Avvio deciso delle ragazze allenate da Andrea Doro che vanno sul +10 a fine primo quarto (15-25). Padrone di casa che reagiscono e all’intervallo accorciano lo svantaggio (34-40). Nella ripresa il Basket 90, però, riprende a macinare gioco e con il passare dei minuti acquisisce di nuovo un vantaggio in doppia cifra (50-62 al 30’), fino al 61-81 finale.

Basket Nulvi - Basket 90 61-81

Basket Nulvi: Tanda 9, Carta 12, Fidossi 17, Cossu 8, Meloni, Villani 11, Pileri, Cuccureddu, Serra 4, Pinna, Calcia, Lorettu. All. Porcu.

Basket 90: Carta 4, Verulo 22, Fiore, Sau 2, Spiga 14, Scarpa, Campus, Sussarellu 9, Fara 3, Raiano 4, Olandi 12, Pinna 11. All. Doro

Parziali: 15-25, 19-15, 16-22, 11-19.

Arbitri: Ortu e Denti.

